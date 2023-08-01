В «Атамани» проведут праздник кубанской индюшки. Среди гостей разыграют птицу

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 5 августа пройдёт гастрономический праздник кубанской индюшки

В этот день в станице приготовят 1 тонну традиционной локшины (домашняя яичная лапша), разыграют индюшку (живую птицу или тушку — не уточняется) и другие подарки. Для гостей запланированы интерактивная развлекательная программа для взрослых и детей, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, мастер-классы и многое другое. На подворьях всех посетителей будут угощать различными блюдами из индейки.

Также будут работать станичная коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, смотровая площадка, ярмарка народных умельцев и многое другое.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:

  • борща 12 августа;
  • риса 9 сентября;
  • каши 30 сентября;
  • сала 7 октября;
  • разносолов 21 октября.

Как писали Юга.ру, в горах Адыгеи 16 и 17 сентября состоится фестиваль адыгейского сыра. Гостей ждут дегустации, ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.

Еда Праздники Тамань Темрюкский район

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