В центре Сочи сгорели торговые павильоны
В Хостинском районе Сочи ночью 30 июля произошел пожар
Сообщение о возгорании на улице 20-й Горнострелковой дивизии поступило спасателям около 02:00. Прибывшие пожарные установили, что горит одноэтажное складское помещение. Площадь пожара составила 80 кв. метров.
Пожар удалось полностью потушить за 33 минуты силами 11 человек. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Темрюкском районе 25 июля загорелся склад винзавода. Пожар тушили более восьми часов.
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