В центре Сочи сгорели торговые павильоны

Сообщение о возгорании на улице 20-й Горнострелковой дивизии поступило спасателям около 02:00. Прибывшие пожарные установили, что горит одноэтажное складское помещение. Площадь пожара составила 80 кв. метров.

Пожар удалось полностью потушить за 33 минуты силами 11 человек. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.