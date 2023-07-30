В центре Сочи сгорели торговые павильоны

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Хостинском районе Сочи ночью 30 июля произошел пожар

Сообщение о возгорании на улице 20-й Горнострелковой дивизии поступило спасателям около 02:00. Прибывшие пожарные установили, что горит одноэтажное складское помещение. Площадь пожара составила 80 кв. метров.

Пожар удалось полностью потушить за 33 минуты силами 11 человек. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Темрюкском районе 25 июля загорелся склад винзавода. Пожар тушили более восьми часов.

МЧС Пожары Сочи

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