В Краснодарском крае горит склад винзавода. Спасатели тушили огонь всю ночь

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 1:19. Через 20 минут спасатели были на месте и установили, что площадь огня составила 300 кв. метров. Но из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию и к 6 утра площадь пожара составила уже 900 кв. метров.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что ликвидировать открытое горение удалось в 6 утра. Полностью пожар еще не потушили. Предварительно, пострадавших нет.