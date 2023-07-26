В Краснодарском крае горит склад винзавода. Спасатели тушили огонь всю ночь

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края
    © Фото пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края

В Темрюкском районе 25 июля загорелся склад винзавода. Пожар тушат около восьми часов

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 1:19. Через 20 минут спасатели были на месте и установили, что площадь огня составила 300 кв. метров. Но из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию и к 6 утра площадь пожара составила уже 900 кв. метров.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что ликвидировать открытое горение удалось в 6 утра. Полностью пожар еще не потушили. Предварительно, пострадавших нет.

Пожар случился в поселке Сенном на улице Мира. По данным «Яндекс.Карт», там находится винзавод «Фанагория».

Обновлено. В пресс-службе винзавода изданию «Ъ-Кубань» рассказали, что пожар на складе в Темрюкском районе не затронул помещения «Фанагории».

Ранее Юга.ру писали, что в Абинске загорелся мебельный цех. Площадь пожара составила 250 кв. метров. 

Вино Пожары Темрюкский район

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