Въезд в Краснодар перекрыли из-за аварии

Краснодарский край

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  • © Изображение Stefan Schweihofer с сайта Pixabay
    © Изображение Stefan Schweihofer с сайта Pixabay

Серьезное ДТП случилось 30 июля на дороге, которая идет по дамбе Краснодарского водохранилища

Грузовик с прицепом перевернулся и раздавил легковой автомобиль. Движение в сторону города заблокировано, там образовалась огромная пробка. Предварительно, никто не погиб.

«Из-за ДТП на шлюзах Краснодарского водохранилища въезд в Краснодар по трассе М-4 временно ограничен. Просьба водителей выбирать альтернативные пути объезда», — информирует ЕДДС.

ДТП Краснодар Краснодарское водохранилище

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