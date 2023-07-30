Въезд в Краснодар перекрыли из-за аварии
Серьезное ДТП случилось 30 июля на дороге, которая идет по дамбе Краснодарского водохранилища
Грузовик с прицепом перевернулся и раздавил легковой автомобиль. Движение в сторону города заблокировано, там образовалась огромная пробка. Предварительно, никто не погиб.
«Из-за ДТП на шлюзах Краснодарского водохранилища въезд в Краснодар по трассе М-4 временно ограничен. Просьба водителей выбирать альтернативные пути объезда», — информирует ЕДДС.
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