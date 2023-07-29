В Темрюкском районе штормовое море смыло два пляжа

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала t.me/FedorBabenkov
    © Скриншот телеграм-канала t.me/FedorBabenkov

В станице Голубицкой после непогоды пострадали пляжи у двух баз отдыха

Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что в станице Голубицкой 28 июля штормовое море смыло пляжи у двух баз отдыха.

«В виду близкого расположения баз отдыха к береговой линии, повышения уровня моря и Северо-Западного ветра образующего нагонную волну пляж смыло, также пострадало ограждение баз отдыха», — написал Бабенков. 

Он также отметил, что гостям жителям станицы ничего не угрожает. На место выехали специалисты, чтобы установить ущерб.

Напомним, из-за непогоды в Темрюкском районе и Геленджике ввели запрет на купание. Штормовое предупреждение сохраняется 29 июля. 

Азовское море Погода Темрюкский район Штормовые предупреждения

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