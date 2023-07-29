В Ейском районе Азовское море разрушило часть дороги во время шторма. Людей хотели эвакуировать
Вечером 28 июля на Ейский район обрушилась непогода. Власти готовились к возможной эвакуации населения
В Ейском районе вечером 28 июля поднялся уровень воды в Азовском море. Между поселками Ясенская переправа и Шиловка волна разрушила часть дороги. На месте установили ограничители, движение происходит в реверсивном режиме, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.
В соцсетях местные жители сообщили, что вечером море вышло из берегов и подтопило пляж.
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