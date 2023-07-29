В Ейском районе Азовское море разрушило часть дороги во время шторма. Людей хотели эвакуировать

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Вечером 28 июля на Ейский район обрушилась непогода. Власти готовились к возможной эвакуации населения

В Ейском районе вечером 28 июля поднялся уровень воды в Азовском море. Между поселками Ясенская переправа и Шиловка волна разрушила часть дороги. На месте установили ограничители, движение происходит в реверсивном режиме, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

В соцсетях местные жители сообщили, что вечером море вышло из берегов и подтопило пляж. 

Вечером районные власти готовились к возможной эвакуации населения, но она не понадобилась. Ближе к 23:00 ситуация стабилизировалась. Об этом рассказал глава Ейского района Роман Бублик. 

Как писали Юга.ру, накануне из-за шторма запретили купаться в море в Геленджике и Темрюкском районе. 

Дороги Ейский район Погода

Новости

В Новороссийске решили ввести курортный сбор
В Темрюкском районе штормовое море смыло два пляжа
Сочи и Абхазию свяжет новый туристический поезд
В Ейском районе Азовское море разрушило часть дороги во время шторма. Людей хотели эвакуировать
В Краснодаре покажут рок-оперу «Карамазовы» по роману Достоевского
В Краснодаре открылась выставка натюрморта «Цветы и фрукты»

Лента новостей

«Беда пришла ко всем»
27 июля, 11:26
«Беда пришла ко всем»
Почему десятки человек в Шепси могут остаться без жилья и бизнеса
Как выбрать книгу и найти список литературы на лето
Вчера, 14:44
Как выбрать книгу и найти список литературы на лето
Обзор книжных клубов Краснодара — от бесплатных до закрытых
Банк «Союз» переименовали в Ингосстрах Банк
Вчера, 09:29
Банк «Союз» переименовали в Ингосстрах Банк
Что изменилось для клиентов и какие выгоды можно получить?

Реклама на сайте