В Ейском районе Азовское море разрушило часть дороги во время шторма. Людей хотели эвакуировать

Вечером 28 июля на Ейский район обрушилась непогода. Власти готовились к возможной эвакуации населения

В Ейском районе вечером 28 июля поднялся уровень воды в Азовском море. Между поселками Ясенская переправа и Шиловка волна разрушила часть дороги. На месте установили ограничители, движение происходит в реверсивном режиме, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

В соцсетях местные жители сообщили, что вечером море вышло из берегов и подтопило пляж.

Вечером районные власти готовились к возможной эвакуации населения, но она не понадобилась. Ближе к 23:00 ситуация стабилизировалась. Об этом рассказал глава Ейского района Роман Бублик.

Как писали Юга.ру, накануне из-за шторма запретили купаться в море в Геленджике и Темрюкском районе.