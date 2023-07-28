В Краснодаре произошло ДТП с двумя фурами. На дороге скопилась пробка

Днем 28 июля на Ростовском шоссе в Краснодаре произошло ДТП с грузовиками

На 16 километре Ростовского шоссе около 12:00 произошло ДТП с двумя грузовиками. Как рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара, 40-летний мужчина за рулем фуры MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. Тот, в свою очередь, врезался в металлическое ограждение.

Предварительно, виновник аварии после удара вылетел через лобовое стекло, его госпитализировали. По факту ДТП проводят административное расследование.