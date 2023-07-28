В Краснодаре произошло ДТП с двумя фурами. На дороге скопилась пробка

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/krd_tipich_ru
    © Кадр из видео t.me/krd_tipich_ru

Днем 28 июля на Ростовском шоссе в Краснодаре произошло ДТП с грузовиками

На 16 километре Ростовского шоссе около 12:00 произошло ДТП с двумя грузовиками. Как рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара, 40-летний мужчина за рулем фуры MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes. Тот, в свою очередь, врезался в металлическое ограждение. 

Предварительно, виновник аварии после удара вылетел через лобовое стекло, его госпитализировали. По факту ДТП проводят административное расследование. 

На месте аварии временно перекрывали движение, сейчас оно восстановлено. По данным «Яндекс.Карты», на участке скопилась пробка. Сервис оценил затор в семь баллов.

Как писали Юга.ру, неделю назад ДТП с тремя большегрузами произошло на 1212 км трассы М-4 «Дон». Из-за аварии растянулась 5-километровая пробка.

ДТП Краснодар Пробки

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