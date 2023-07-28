На месте строительства газопровода Анапа — Тамань нашли около 150 древних захоронений

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На территории Новороссийска и Анапы археологи обнаружили древние захоронения

Археологи завершили раскопки на месте строительства газопровода Анапа — Тамань. Ученые нашли около 150 захоронений и античные памятники поселенческого типа в Новороссийске и Анапе.

На месте раскопок обнаружили погребальный инвентарь, сельскохозяйственные орудия, украшения из бронзы, наконечники стрел, железные копья и ножи. Об этом рассказали в Управлении госохраны объектов культурного наследия края.

«Исследуемая территория находится на стыке гор и равнины, при этом регион обладает ландшафтным и климатическим разнообразием. Все это определило обитаемость этих мест во все исторические периоды и отразилось в богатстве и уникальности археологического наследия», — добавили в госохране. 

После окончания исследований артефакты поступят в государственный музейный фонд РФ. Ранее неизвестные объекты поставят на государственную охрану.

Как писали Юга.ру, в мае на территории Анапы нашли ценные артефакты I в. до н.э. Среди них медальон с изображением Афродиты и терракотовая статуэтка девочки.

Анапа Археология Новороссийск

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