Опровержение информации о фабрикации дела

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Один из упоминаемых персонажей назвал распространяемую информацию ложной

В статье 7 июля 2023 года «Минтранс Краснодарского края опроверг связь роста ДТП и фиксации нарушений» Юга.ру цитировали пост телеграм-канала Kurator23, в котором утверждалось, что адвокат Анатолий Резников сфабриковал дело против бывшего замминистра транспорта Краснодарского края Андрея Коновалова. Мы привели цитату, не проверив тщательно факты, сообщаемые в ней, и не запросив комментарии у упоминаемых персонажей.

Редакция портала удалила цитируемый фрагмент по первому требованию адвоката Резникова, заявившего о ложности распространяемой нами информации, и приносит ему свои извинения.

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