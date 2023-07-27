Опровержение информации о фабрикации дела

В статье 7 июля 2023 года «Минтранс Краснодарского края опроверг связь роста ДТП и фиксации нарушений» Юга.ру цитировали пост телеграм-канала Kurator23, в котором утверждалось, что адвокат Анатолий Резников сфабриковал дело против бывшего замминистра транспорта Краснодарского края Андрея Коновалова. Мы привели цитату, не проверив тщательно факты, сообщаемые в ней, и не запросив комментарии у упоминаемых персонажей.

Редакция портала удалила цитируемый фрагмент по первому требованию адвоката Резникова, заявившего о ложности распространяемой нами информации, и приносит ему свои извинения.