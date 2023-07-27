На Крымском мосту ночью ограничили движение автомобилей. Дорога была закрыта шесть часов

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Крымском мосту перекрыли движение на шесть часов

Ночью 27 июля на Крымском мосту приостановили движение. Ограничение действовало шесть часов — с 00:37 до 7 часов утра. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту. 

По состоянию на 8:00 дорога открыта. Со стороны Краснодарского края пробки нет. Со стороны Керчи в очереди находятся 37 автомобилей.

В момент перекрытия движения автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности. 

Ранее Юга.ру писали, что срок восстановления Крымского моста продлили до 31 декабря. Стоимость работ оценили в 1-1,3 млрд рублей.

Дороги Крым Крымский мост

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На Крымском мосту ночью ограничили движение автомобилей. Дорога была закрыта шесть часов

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