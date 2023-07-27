На Крымском мосту ночью ограничили движение автомобилей. Дорога была закрыта шесть часов
На Крымском мосту перекрыли движение на шесть часов
Ночью 27 июля на Крымском мосту приостановили движение. Ограничение действовало шесть часов — с 00:37 до 7 часов утра. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
По состоянию на 8:00 дорога открыта. Со стороны Краснодарского края пробки нет. Со стороны Керчи в очереди находятся 37 автомобилей.
В момент перекрытия движения автомобилистов просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.
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