В Краснодаре под открытым небом можно посмотреть и обсудить фильм «Шербурские зонтики» 1964 года

Музыкальная мелодрама Жака Деми c музыкой французского композитора Мишеля Леграна и Катрин Денёв в главной роли, вышедшая в 1964 году. Кинолента удостоена главного приза Каннского кинофестиваля 1964 года. Фильм Жака Деми стал первой картиной, в которой нет ни одного разговорного диалога — все герои поют.

Женевьева Эмери работает в магазине своей матери, продает зонты. Гийом Фуше трудится автомехаником на станции техобслуживания. Они влюблены друг в друга и проводят вместе всё свободное время. Вскоре парня забирают на два года в армию и отправляют в Алжир, где идет война. Через некоторое время Женевьева узнает, что ждет ребенка. Не получая писем от любимого, девушка пытается придумать, как спасти семью от полного разорения.

После показа практикующий психолог Юлия Аврамиди обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:00, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 20 августа пройдет показ и разбор фантастического фильма «Чрево». Действие происходит в недалёком будущем, где клонирование человека постепенно становится обыденным процессом.