«Меня не было в городе». Жительница Краснодара заявила об ошибочных штрафах за парковку. В мэрии сказали, что нарушение подтверждает фотофиксация

В Краснодаре женщине выписали штраф за неоплаченную парковку. По её словам, в этот день она была в другом городе

Жительница Краснодара пожаловалась в соцсетях, что ей уже дважды пришли штрафы за неоплаченную парковку. При этом, женщина пишет, что свой автомобиль там не оставляла.

«17.06 меня не было в городе, а 18.06 я пролежала больная дома. Парковка 1360 находится на Рашпилевской. Первый штраф я оплатила, так как «проще дать, чем объяснять почему нет». Но второй! Это уже наглость абсолютная», — написала женщина.

Юга.ру запросили комментарий в городской администрации. Там сказали, что машина на парковке была, а оплату водитель не произвел. В связи с нарушением владельцу автомобиля выписали штраф.

«Ошибок в работе комплексов по фотофиксации нарушений на муниципальных парковках не зафиксировано», — добавили в мэрии.

Обжаловать штраф можно только через суд.

Ранее Юга.ру писали, что штрафы за неоплату парковки могут выписывать по материалам фотофиксации без протокола. Местный житель попытался обжаловать эту норму, но проиграл суд.