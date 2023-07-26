«Меня не было в городе». Жительница Краснодара заявила об ошибочных штрафах за парковку. В мэрии сказали, что нарушение подтверждает фотофиксация

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре женщине выписали штраф за неоплаченную парковку. По её словам, в этот день она была в другом городе

Жительница Краснодара пожаловалась в соцсетях, что ей уже дважды пришли штрафы за неоплаченную парковку. При этом, женщина пишет, что свой автомобиль там не оставляла.

«17.06 меня не было в городе, а 18.06 я пролежала больная дома. Парковка 1360 находится на Рашпилевской. Первый штраф я оплатила, так как «проще дать, чем объяснять почему нет». Но второй! Это уже наглость абсолютная», — написала женщина.  

Юга.ру запросили комментарий в городской администрации. Там сказали, что машина на парковке была, а оплату водитель не произвел. В связи с нарушением владельцу автомобиля выписали штраф. 

«Ошибок в работе комплексов по фотофиксации нарушений на муниципальных парковках не зафиксировано», — добавили в мэрии. 

Обжаловать штраф можно только через суд.

Ранее Юга.ру писали, что штрафы за неоплату парковки могут выписывать по материалам фотофиксации без протокола. Местный житель попытался обжаловать эту норму, но проиграл суд. 

Краснодар парковки

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