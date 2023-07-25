Подрядчика краснодарского «Баскет-Холла» подозревают в мошенничестве на 19 млн рублей. После установки медиакуба возбудили уголовное дело

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы УМВД по Краснодару
    © Фото пресс-службы УМВД по Краснодару

В Краснодаре полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве после поставки спортивному комплексу оборудования

Предприниматель из Кемерово решил заключить госконтракт на поставку медиакуба в спорткомплекс Краснодара. Он нарушил сроки и установил оборудование. Но техника не соответствовала требованиям контракта. Судя по фото, опубликованным в аккаунте полиции Краснодара, речь идет о «Баскет-Холле».

В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что на предпринимателя завеля уголовное дело по статье о мошенничестве. Ущерб составил 19 млн рублей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писали Юга.ру, в Апшеронске подрядчика подозревают в краже 5 млн рублей при проектировании рекультивации мусорного полигона. 

Деньги Краснодар Мошенничество

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