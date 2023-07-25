В Краснодарском крае в середине недели прогнозируют 37 °С

В ближайшие дни в Краснодаре температура воздуха поднимется до 36 °C, осадков не ожидается

В ближайшие дни Краснодарский край настигнет антициклон с преимущественно ясной, жаркой и сухой погодой. 25 июля температура поднимется до 33 °С, а к середине рабочей недели наступит жара — ожидается до 37 °С в тени, сообщает ЦГМС региона. Порывы ветра до 12-14 м/с.