В Кисловодске обвалилась подпорная стена и раздавила автомобили

Днем 24 июля в Кисловодске на улице Промышленной подпорная стена обрушилась на автомобили и оборвала газовую трубу. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

По словам главы, на месте работают пожарные. Жертв и пострадавших нет. На видео, которые разместил Моисеев, видно, как многометровая стена рушится и накрывает четыре автомобиля. Мужчина за кадром говорит, что стена новая, её построили над старой.