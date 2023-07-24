В Кисловодске обвалилась подпорная стена и раздавила автомобили
Подпорная стена раздавила несколько автомобилей в Кисловодске. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения
Днем 24 июля в Кисловодске на улице Промышленной подпорная стена обрушилась на автомобили и оборвала газовую трубу. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.
По словам главы, на месте работают пожарные. Жертв и пострадавших нет. На видео, которые разместил Моисеев, видно, как многометровая стена рушится и накрывает четыре автомобиля. Мужчина за кадром говорит, что стена новая, её построили над старой.
Как писали Юга.ру, в мае подпорная стена обвалилась у многоквартирного дома в Сочи. Очевидцы рассказали, что стена давно двигалась и покрывалась трещинами.
Сегодня, 08:47В Крыму беспилотник попал в склад боеприпасов
В Джанкойском районе эвакуируют население