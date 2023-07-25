Краснодарским сайтам компенсируют переезд на виртуальный хостинг

AdminVPS запустили акцию, при которой пользователь переходит на новый хостинг VPS, даже если у него полностью оплачен старый. Для этого необходимо оставить заявку, после чего сайт переносится к новому провайдеру (бесплатно). Далее клиент получает бонусы, позволяющие пользоваться хостингом в течение определенного времени.

Акция распространяется и на краснодарские сайты: по оценкам экспертов AdminVPS, серверы здесь активируются быстро, а техподдержка отвечает на все вопросы в течение нескольких минут. Все компенсации компания AdminVPS берет на себя.

Основная цель смены старого хостинга на новый — это удобство, а главное, бесперебойная работа сайта.