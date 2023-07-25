Краснодарским сайтам компенсируют переезд на виртуальный хостинг
Компания AdminVPS поможет пользователям сменить провайдера и компенсирует виртуальный переезд на новый хостинг
AdminVPS запустили акцию, при которой пользователь переходит на новый хостинг VPS, даже если у него полностью оплачен старый. Для этого необходимо оставить заявку, после чего сайт переносится к новому провайдеру (бесплатно). Далее клиент получает бонусы, позволяющие пользоваться хостингом в течение определенного времени.
Акция распространяется и на краснодарские сайты: по оценкам экспертов AdminVPS, серверы здесь активируются быстро, а техподдержка отвечает на все вопросы в течение нескольких минут. Все компенсации компания AdminVPS берет на себя.
Основная цель смены старого хостинга на новый — это удобство, а главное, бесперебойная работа сайта.
Виртуальный хостинг решает проблему «зависания» сайта. Пользователю предоставляют перативную память, диск со свободным местом, процессор. На таком сервере можно легко размещать не только сайты, но и интернет-магазины, блоги. Для каждого интернет-проекта имеется собственное пространство — то есть они никак друг другу не мешают. Но их объединяет оперативная память и процессор.
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Помимо этого, виртуальные хостинги обычно предлагают дополнительные услуги для пользователей. Это может быть профессиональная защита от хакерских атак, подходящая антивирусная программа. Можно сохранить и резервные копии (при необходимости). Единственный минус — провайдер все устанавливает сам и заранее. То есть пользователь не может внести собственные изменения и убрать ненужные для него программы.
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