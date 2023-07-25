Краснодарским сайтам компенсируют переезд на виртуальный хостинг

Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YES4n Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

Компания AdminVPS поможет пользователям сменить провайдера и компенсирует виртуальный переезд на новый хостинг

AdminVPS запустили акцию, при которой пользователь переходит на новый хостинг VPS, даже если у него полностью оплачен старый. Для этого необходимо оставить заявку, после чего сайт переносится к новому провайдеру (бесплатно). Далее клиент получает бонусы, позволяющие пользоваться хостингом в течение определенного времени.

Акция распространяется и на краснодарские сайты: по оценкам экспертов AdminVPS, серверы здесь активируются быстро, а техподдержка отвечает на все вопросы в течение нескольких минут. Все компенсации компания AdminVPS берет на себя.

Основная цель смены старого хостинга на новый — это удобство, а главное, бесперебойная работа сайта. 

Виртуальный хостинг решает проблему «зависания» сайта. Пользователю предоставляют перативную память, диск со свободным местом, процессор. На таком сервере можно легко размещать не только сайты, но и интернет-магазины, блоги. Для каждого интернет-проекта имеется собственное пространство — то есть они никак друг другу не мешают. Но их объединяет оперативная память и процессор.

Читайте также:

Помимо этого, виртуальные хостинги обычно предлагают дополнительные услуги для пользователей. Это может быть профессиональная защита от хакерских атак, подходящая антивирусная программа. Можно сохранить и резервные копии (при необходимости). Единственный минус — провайдер все устанавливает сам и заранее. То есть пользователь не может внести собственные изменения и убрать ненужные для него программы.

Как писали Юга.ру, в России запустили витрину отечественных ИТ-продуктов.

IT Интернет Технологии

Новости

Краснодарцы назвали неоправданно высокими зарплаты депутатов, чиновников и менеджеров — SuperJob
Подрядчика краснодарского «Баскет-Холла» подозревают в мошенничестве на 19 млн рублей. После установки медиакуба возбудили уголовное дело
В Краснодарском крае в середине недели прогнозируют 37 °С
В «Атамани» пройдет праздник шашлыка. Среди гостей разыграют тарелку мясного блюда
Леопарда из сочинского центра восстановления выпустили в дикую природу в заказнике Северной Осетии
Уличные артисты могут вернуться в центр Краснодара. В мэрии обсудили программу выходных на Арбате

Лента новостей

В Горячем Ключе закрыли мост через реку Псекупс
Вчера, 17:03
В Горячем Ключе закрыли мост через реку Псекупс
Он оказался частным и вокруг сооружения разгорелся конфликт
Блеваки и вход в Аид: грязевые вулканы Краснодарского края
21 июля, 11:21
Блеваки и вход в Аид: грязевые вулканы Краснодарского края
Уличные артисты могут вернуться в центр Краснодара
Вчера, 18:37
Уличные артисты могут вернуться в центр Краснодара
В мэрии обсудили программу выходных на Арбате

Реклама на сайте