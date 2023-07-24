В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Неделя начнется с дождей

Краснодарский край

Распечатать

  • SIN_4012 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    SIN_4012 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В понедельник вечером в Краснодаре ожидается дождь с грозой

В Краснодарском крае в понедельник переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает ЦГМС края.

Читайте также:

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С. На Азовском побережье днем 26-31 °С, а в горах 20-25 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 27-32 °С.

В Краснодаре 24 июля, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем временами порывы до 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 28-30 °С. 

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

Новости

В Кисловодске обвалилась подпорная стена и раздавила автомобили
В горах Краснодарского края спасатели на вертолете эвакуировали туриста с почечной коликой
В Адыгее возбудили уголовное дело после ДТП со смертью ребенка
В Краснодаре закончилась реконструкция путей около КубГТУ. Трамваи вернулись на свои маршруты
Многокилометровые пробки и ДТП. Что происходит на дороге к Черному морю утром 24 июля
Жители Краснодара рассказали Бастрыкину о смене УК без их ведома и подписях мертвых душ. СК проводит проверку

Лента новостей

Реклама на сайте