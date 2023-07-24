В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Неделя начнется с дождей

В Краснодарском крае в понедельник переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает ЦГМС края.

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С. На Азовском побережье днем 26-31 °С, а в горах 20-25 °С.



На Черноморском побережье переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 27-32 °С.



В Краснодаре 24 июля, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем временами порывы до 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 28-30 °С.