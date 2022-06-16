В Краснодаре двое полицейских, которые сломали ногу инвалиду при задержании, получили условные сроки
Краснодарский суд огласил приговор по делу двух полицейских, которые задержали инвалида, перелезающего через забор собственного дома
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в марте 2019 года в садоводческом товариществе «Ветеран» в районе Ростовского шоссе двое сотрудников полиции заметили мужчину, который перелезал через забор. Его в итоге грубо задержали без выяснения обстоятельств. Пострадавшим оказался Евгений Манченко. Ночью он перелезал через забор собственного дома, потому что забыл ключи от калитки.
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По словам Манченко, во время задержания его сначала ударили дубинкой, потом повалили на землю и начали бить ногами в область бедра. В этот момент из дома выбежала его мать, она просила полицейских отпустить сына. Однако женщине удалось уговорить лишь снять с него наручники.
Родственники задержанного вызвали скорую помощь на место происшествия, а самого Манченко госпитализировали. В больнице у него диагностировали закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением костных отломков.
Сначала действия полицейских признали законными. 14 марта 2019 года мать пострадавшего обратилась в следственный комитет. Спустя месяц после этого возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Во время расследования с полицейских сняли обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. К оставшейся статье добавили обвинения о незаконном применении спецсредств (п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
15 июня 2022 года, спустя три года после задержания инвалида, в Прикубанском районном суде состоялось оглашение приговора по этому делу. Суд признал сотрудников виновными по всем пунктам обвинения и приговорил к условным срокам — четыре и три года — с лишением права занимать госдолжности. Теперь родственники будут добиваться компенсации в пользу пострадавшего от полицейских мужчины, говорится в сообщении правозащитной организации «Команда против пыток»*.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре суд обязал СК прекратить волокиту по делу о похищении человека и пытках. Речь идет о деле Арама Гамбаряна, которого, по данным «Комитета против пыток», в 2017 году похитили люди в масках и вывезли в лес.
* — бывш. «Комитет против пыток», некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента. Внесена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента 10 июня 2022 года.