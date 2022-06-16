В Краснодаре двое полицейских, которые сломали ногу инвалиду при задержании, получили условные сроки

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Краснодарский суд огласил приговор по делу двух полицейских, которые задержали инвалида, перелезающего через забор собственного дома

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в марте 2019 года в садоводческом товариществе «Ветеран» в районе Ростовского шоссе двое сотрудников полиции заметили мужчину, который перелезал через забор. Его в итоге грубо задержали без выяснения обстоятельств. Пострадавшим оказался Евгений Манченко. Ночью он перелезал через забор собственного дома, потому что забыл ключи от калитки.

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По словам Манченко, во время задержания его сначала ударили дубинкой, потом повалили на землю и начали бить ногами в область бедра. В этот момент из дома выбежала его мать, она просила полицейских отпустить сына. Однако женщине удалось уговорить лишь снять с него наручники.

Родственники задержанного вызвали скорую помощь на место происшествия, а самого Манченко госпитализировали. В больнице у него диагностировали закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением костных отломков.

Сначала действия полицейских признали законными. 14 марта 2019 года мать пострадавшего обратилась в следственный комитет. Спустя месяц после этого возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Во время расследования с полицейских сняли обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. К оставшейся статье добавили обвинения о незаконном применении спецсредств (п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

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15 июня 2022 года, спустя три года после задержания инвалида, в Прикубанском районном суде состоялось оглашение приговора по этому делу. Суд признал сотрудников виновными по всем пунктам обвинения и приговорил к условным срокам — четыре и три года — с лишением права занимать госдолжности. Теперь родственники будут добиваться компенсации в пользу пострадавшего от полицейских мужчины, говорится в сообщении правозащитной организации «Команда против пыток»*.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре суд обязал СК прекратить волокиту по делу о похищении человека и пытках. Речь идет о деле Арама Гамбаряна, которого, по данным «Комитета против пыток», в 2017 году похитили люди в масках и вывезли в лес.

* — бывш. «Комитет против пыток», некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента. Внесена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента 10 июня 2022 года.

Краснодар Полиция Суд

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