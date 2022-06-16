В Краснодаре двое полицейских, которые сломали ногу инвалиду при задержании, получили условные сроки

Краснодарский суд огласил приговор по делу двух полицейских, которые задержали инвалида, перелезающего через забор собственного дома

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в марте 2019 года в садоводческом товариществе «Ветеран» в районе Ростовского шоссе двое сотрудников полиции заметили мужчину, который перелезал через забор. Его в итоге грубо задержали без выяснения обстоятельств. Пострадавшим оказался Евгений Манченко. Ночью он перелезал через забор собственного дома, потому что забыл ключи от калитки.

По словам Манченко, во время задержания его сначала ударили дубинкой, потом повалили на землю и начали бить ногами в область бедра. В этот момент из дома выбежала его мать, она просила полицейских отпустить сына. Однако женщине удалось уговорить лишь снять с него наручники. Родственники задержанного вызвали скорую помощь на место происшествия, а самого Манченко госпитализировали. В больнице у него диагностировали закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением костных отломков.

Сначала действия полицейских признали законными. 14 марта 2019 года мать пострадавшего обратилась в следственный комитет. Спустя месяц после этого возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Во время расследования с полицейских сняли обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. К оставшейся статье добавили обвинения о незаконном применении спецсредств (п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

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