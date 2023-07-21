В Сочи таксист насмерть сбил девушку на электросамокате

В центре Сочи в ДТП погибла девушка на электросамокате

ДТП произошло около часа ночи 21 июля на улице Конституции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, девушка пересекала дорогу на электросамокате в неположенном месте и её сбил водитель легковушки Skoda.

В результате аварии девушка скончалась на месте. Её личность устанавливается, в полиции начали проверку.