В Сочи таксист насмерть сбил девушку на электросамокате

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В центре Сочи в ДТП погибла девушка на электросамокате

ДТП произошло около часа ночи 21 июля на улице Конституции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, девушка пересекала дорогу на электросамокате в неположенном месте и её сбил водитель легковушки Skoda.

В результате аварии девушка скончалась на месте. Её личность устанавливается, в полиции начали проверку.

Как писали Юга.ру, утром 15 июля автобус «Тула — Анапа» попал в ДТП с зерновозом в Брюховецком районе. Три человека погибли, 17 — пострадали. 

ДТП смерть Сочи

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