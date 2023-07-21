В Сочи таксист насмерть сбил девушку на электросамокате
В центре Сочи в ДТП погибла девушка на электросамокате
ДТП произошло около часа ночи 21 июля на улице Конституции. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, девушка пересекала дорогу на электросамокате в неположенном месте и её сбил водитель легковушки Skoda.
В результате аварии девушка скончалась на месте. Её личность устанавливается, в полиции начали проверку.
Как писали Юга.ру, утром 15 июля автобус «Тула — Анапа» попал в ДТП с зерновозом в Брюховецком районе. Три человека погибли, 17 — пострадали.
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