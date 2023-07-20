Мэрия Краснодара проиграла застройщику в Верховном суде. Власти должны выдать компании разрешение на строительство многоэтажки

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Верховный суд России постановил, что краснодарский застройщик должен получить разрешение на строительство многоэтажного дома. Мэрия не соглашалась с решениями нижестоящих инстанций

Властям Краснодара отказали в пересмотре дела о выдаче застройщику «СанХауз» разрешения на строительство 25-этажного дома. Решение вынес Верховный суд РФ, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

В августе 2021 года краснодарский департамент архитектуры отказал застройщику в выдаче разрешения на строительство многоэтажки по улице Старокубанской, 122. Тогда компания обратилась с иском в краевой Арбитражный суд.

Земельный участок застройщика находится в границах улиц Старокубанской, Уральской, Чайкиной и Сормовской. Согласно генплану Краснодара, в границах этих улиц предусмотрено строительство восьми спортивных сооружений и шести дошкольных образовательных организаций на других земельных участках. В суде власти Краснодара сказали, что компания не представила подтверждение наличия спортивного ядра в микрорайоне.

Из материалов суда следует, что речь идет об участке площадью 3,7 тыс. кв.м по адресу улица Старокубанская, 122.

  • © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты
    © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

В ответ суд постановил, что проектная документация предполагаемого дома на момент разработки соответствует требованиям градостроительных норм, а также правил и технических регламентов.

В апреле 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края постановил, что департамент обязан выдать застройщику разрешение на строительство объекта. Апелляционная и кассационная инстанции оставили без изменения решение краевого арбитражного суда. Тогда департамент направил иск в Верховный суд России.

Как писали Юга.ру, Кубанский государственный университет в 2020 году сообщил о планах построить новое общежитие. Его хотят возвести на улице Сормовской, 173. Жители ближайших домов выступили против.

Строительство Суд

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Мэрия Краснодара проиграла застройщику в Верховном суде. Власти должны выдать компании разрешение на строительство многоэтажки
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