Мэрия Краснодара проиграла застройщику в Верховном суде. Власти должны выдать компании разрешение на строительство многоэтажки
Верховный суд России постановил, что краснодарский застройщик должен получить разрешение на строительство многоэтажного дома. Мэрия не соглашалась с решениями нижестоящих инстанций
Властям Краснодара отказали в пересмотре дела о выдаче застройщику «СанХауз» разрешения на строительство 25-этажного дома. Решение вынес Верховный суд РФ, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».
В августе 2021 года краснодарский департамент архитектуры отказал застройщику в выдаче разрешения на строительство многоэтажки по улице Старокубанской, 122. Тогда компания обратилась с иском в краевой Арбитражный суд.
Земельный участок застройщика находится в границах улиц Старокубанской, Уральской, Чайкиной и Сормовской. Согласно генплану Краснодара, в границах этих улиц предусмотрено строительство восьми спортивных сооружений и шести дошкольных образовательных организаций на других земельных участках. В суде власти Краснодара сказали, что компания не представила подтверждение наличия спортивного ядра в микрорайоне.
Из материалов суда следует, что речь идет об участке площадью 3,7 тыс. кв.м по адресу улица Старокубанская, 122.
В ответ суд постановил, что проектная документация предполагаемого дома на момент разработки соответствует требованиям градостроительных норм, а также правил и технических регламентов.
В апреле 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края постановил, что департамент обязан выдать застройщику разрешение на строительство объекта. Апелляционная и кассационная инстанции оставили без изменения решение краевого арбитражного суда. Тогда департамент направил иск в Верховный суд России.
Как писали Юга.ру, Кубанский государственный университет в 2020 году сообщил о планах построить новое общежитие. Его хотят возвести на улице Сормовской, 173. Жители ближайших домов выступили против.