Жители Новороссийска пожаловались на загрязнения в озере Абрау. Власти ответили, что с водой все в порядке

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео «ЧП Новороссийск», t.me/chpnvrsk
    © Кадр из видео «ЧП Новороссийск», t.me/chpnvrsk

На озере Абрау заметили грязные пятна. Спросили в мэрии и Минприроды, есть ли повод волноваться

Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором заметны пятна грязи в озере Абрау. Местные жители считают, что в воду попали канализационные стоки из-за поломанных насосов.

В пресс-службе администрации Новороссийска рассказали Юга.ру, что информации о поломке насоса не поступало. В день, когда опубликовали видео, сотрудники мэрии осмотрели береговую часть озера. Каких-либо пятен или стоков они не нашли. 

«Вместе с тем, нами направлен запрос в МУП «Водоканал» об информировании жителей о качестве поставляемой воды (она поступает из скважины «Заозерная», которая находится у озера Абрау), так как жители были взволнованы этим видео. До настоящего времени ответ из МУП «Водоканал» не поступил», — добавили в пресс-службе. 

О том, что стоков в озере нет, сказали и в краевом Минприроды. Там добавили, что отбор проб воды проводили 3 июля. При визуальном осмотре специалисты отметили только цветение водорослей.

В Анапе снова пытаются очистить «цветущее море»:

Результаты лабораторного исследования показали, что в воде нет веществ АПАВ и фосфатов, характерных для хозяйственно-бытовых стоков. Но есть небольшое превышение нитритов. Возможно, оно обусловлено процессами разложения отмерших водорослей. Обычно это явление носит сезонный характер, развитие водорослей снижается с приходом первых осенних дождей и понижения температуры воды. 

Ранее Юга.ру писали, что в Новопокровском районе массово погибла рыба в одном из хозяйств. По словам владельца рыбопитомника, в этом виноваты аграрии, которые обрабатывали поля с сахарной свеклой пестицидами и агрохимикатами. Сельхозпроизводитель сказал, что связь между гибелью рыбы и обработкой полей не доказана.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ Новороссийск Экология

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