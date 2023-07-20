Жители Новороссийска пожаловались на загрязнения в озере Абрау. Власти ответили, что с водой все в порядке
На озере Абрау заметили грязные пятна. Спросили в мэрии и Минприроды, есть ли повод волноваться
Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором заметны пятна грязи в озере Абрау. Местные жители считают, что в воду попали канализационные стоки из-за поломанных насосов.
В пресс-службе администрации Новороссийска рассказали Юга.ру, что информации о поломке насоса не поступало. В день, когда опубликовали видео, сотрудники мэрии осмотрели береговую часть озера. Каких-либо пятен или стоков они не нашли.
«Вместе с тем, нами направлен запрос в МУП «Водоканал» об информировании жителей о качестве поставляемой воды (она поступает из скважины «Заозерная», которая находится у озера Абрау), так как жители были взволнованы этим видео. До настоящего времени ответ из МУП «Водоканал» не поступил», — добавили в пресс-службе.
О том, что стоков в озере нет, сказали и в краевом Минприроды. Там добавили, что отбор проб воды проводили 3 июля. При визуальном осмотре специалисты отметили только цветение водорослей.
В Анапе снова пытаются очистить «цветущее море»:
Результаты лабораторного исследования показали, что в воде нет веществ АПАВ и фосфатов, характерных для хозяйственно-бытовых стоков. Но есть небольшое превышение нитритов. Возможно, оно обусловлено процессами разложения отмерших водорослей. Обычно это явление носит сезонный характер, развитие водорослей снижается с приходом первых осенних дождей и понижения температуры воды.
Ранее Юга.ру писали, что в Новопокровском районе массово погибла рыба в одном из хозяйств. По словам владельца рыбопитомника, в этом виноваты аграрии, которые обрабатывали поля с сахарной свеклой пестицидами и агрохимикатами. Сельхозпроизводитель сказал, что связь между гибелью рыбы и обработкой полей не доказана.