В Пятигорске у образовательного центра «Машук» установили большой умный экран

«Ростелеком» установил умный светодиодный видеоэкран диагональю больше 20 метров для федерального образовательного центра «Машук» в Пятигорске Ставропольского края

Специалисты национального провайдера смонтировали и подключили необходимое оборудование в новом амфитеатре центра вместимостью 1,5 тыс. человек. Экран будут использовать для сопровождения различных образовательных, просветительских и командообразующих проектов.

«Наш центр в Пятигорске входит в число трех крупнейших площадок Росмолодежи в стране. Именно здесь с 2010 года проводится молодежный форум «Машук». Кроме того, наш центр дает возможность обучаться педагогам, в том числе обмениваться опытом, применять лучшие образовательные практики у себя в регионах. Поэтому созданная технологичная инфраструктура поможет сделать образовательный процесс максимально наглядным и эффективным», — рассказал директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр знаний «Машук» Антон Сериков.

Сверхъяркий экран с высокой плотностью светодиодов и высокой частотой обновления кадров 3840Гц обеспечивают картинку высокого качества в любое время суток, при этом поддерживая идеальное изображение в критически важных местах и закрытых зонах. С помощью современного видеоконтроллера к нему можно подлючить разные источники, в том числе плеер «Умные экраны» от «Ростелекома». В этом случае программное обеспечение сервиса сформирует информацию на экране по индивидуальным параметрам, например, составит расписание трансляций видео-, фото- и графического контента.

«Сегодня недостаточно предоставить в школу или вуз качественный интернет, важно обеспечить комфортное взаимодействие с обучающим контентом через цифровые сервисы и мультимедийные платформы. Поэтому инвестиции в ИТ-решения, которые сопровождают образовательный процесс — приоритетные направления нашей деятельности. Большой опыт участия в проектах по цифровизации образования позволил нашим специалистам качественно выполнить все необходимые работы в срок», — отметил советник директора Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Шаларь.

Светодиодные экраны большого формата и инновационный подход «Ростелекома» к их программному обеспечению позволяют решать важные задачи не только в сфере образования, но могут быть эффективны для федеральных и локальных рекламных агентств.

«Ростелеком» и центр знаний «Машук» сотрудничают с 2022 года. Ранее провайдер обеспечил центр оптическим интернетом с пропускной способностью до 200 Мбит/с. Подробнее о партнерских программах «Ростелекома»