«Ростелеком» поддержал всероссийский молодежный форум «Машук»

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером молодежного форума «Машук», который прошел в Пятигорске с 13 по 27 августа

В этом году форум получил статус всероссийского, собрав на двух очных и цифровой сменах две тысячи участников из 85 субъектов России, Донецкой и Луганской Народных Республик. На площади более 8 га специалисты «Ростелекома» построили сложную телеком-инфраструктуру: смонтировали 80 точек Wi-Fi и проложили восемь волоконно-оптические линий связи общей протяженностью 1,2 км. Пропускная способность каналов передачи данных поддерживала скорость до 10 Гбит/с.

Беспроводная сеть дала возможность участникам в режиме 24/7 готовиться к обучающим трекам, оперативно обмениваться информацией, делиться фото- и видеоконтентом в соцсетях. Проводной интернет обеспечил стабильную работу десяти образовательных площадок, пресс-центра, стриминг лекций для видеоканала форума и онлайн-трансляцию главных событий на региональном телевидении. За две недели через Wi-Fi-сеть «Ростелекома» машуковцы передали более 17 ТБ различных данных. Выделенные линии связи провайдера обеспечили 40 часов онлайн-трансляций, а торжественные церемонии открытия и закрытия «Машука» демонстрировались на телеканале «Свое ТВ».

«Ключевой темой этого форума стал Год культурного наследия России. Значительная часть нашей программы посвящена межнациональным отношениям, развитию туризма и гостевых коммуникаций, созданию молодежных институтов межкультурного и международного сотрудничества. К форуму мы готовились долго и серьезно, поэтому рады, что наши партнеры к участию в проекте отнеслись также ответственно. «Ростелеком» справился со своей задачей на «отлично». Будем рады встрече в следующем году», — сказал исполнительный директор всероссийского молодежного форума «Машук» Иван Пальцев.

«Ростелеком», как цифровой партнер форума, активно участвовал в образовательной программе «Машука». На локации национального провайдера прошли занятия и лекции, которые посетили более 500 человек. Кроме того, эксперты «Ростелекома» прочитали лекции по анализу и визуализации данных, искусству презентаций, проектной деятельности, маркетинговым инструментам создания клиентских сообществ. Большим спросом у форумчан пользовалась зона по профессиональному тестированию и определению софт скиллз, пройти которые успели более 200 участников.

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Особым событием на форуме стала лекция вице-президента компании на юге России Сергея Мордасова о цифровом лидерстве. Он рассказал о ключевых качествах и преимуществах современных лидеров в компании, и поделился личным опытом и методами по их развитию. По мнению спикера, ключевым подходом в работе для цифрового лидера выступает не столько устремление к какой-то конкретной цели, а сколько способность не останавливаться на достигнутом и находиться в состоянии постоянных изменений. Онлайн-трансляция выступления Сергея Мордасова собрала уже более 154 тыс. просмотров.

Для вечерних кинопоказов «Ростелеком» предоставил фильмы из каталога популярного видеосервиса Wink. Все смены форума работала открытая лаунж-зона от национального провайдера. Машуковцы делали памятные 3D-клипы с эффектом «замирания времени» (буллет-тайм), осваивали платформу полного погружения в VR-пространство. Цифровые активности дополнили не менее популярные развлечения, такие как караоке, квизы и квесты.

«Ростелеком» — постоянный цифровой партнер значимых социально-культурных мероприятий, проводимых на Ставрополье. Ранее при телекоммуникационной поддержке провайдера состоялись единый краевой бал выпускников «Ветер перемен» и первый в крае фестиваль фиджитал-спорта. С 16 по 19 сентября в Ставрополе при поддержке национального провайдера пройдет всероссийский фестиваль творческой работающей молодежи «На высоте».

Подробно ознакомиться с возможностями партнерства с «Ростелекомом» и направить предложение по сотрудничеству можно на официальном сайте.