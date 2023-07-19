В Туапсинском районе 12 детей отравились после купания в Черном море

Роспотребнадзор установит источник кишечной инфекции у 12 детей, отравившихся в Туапсе. В день отравления они купались в море несмотря на запрет

В Шепси 12 детей и их тренера госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Тошнота и высокая температура появились у них после купания в Черном море.

Группа из 21 подростка и их тренера 10 июля приехала на базу отдыха «Парус». 16 июля они отправились на пляж, хотя в тот день действовал запрет на купание из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В ночь на 17 июля дети почувствовали недомогание и обратились к врачам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Краснодарского края.

Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное. В Роспотребнадзоре сказали, что отобраны пробы продуктов и питьевой воды. Взяты смывы с объектов внешней среды, отобран материал от людей. По данным ведомства, водные рекреации Шепси не попали в зону подтоплений в Туапсе.

Также проверку начали в краевой прокуратуре. Там дадут оценку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха.