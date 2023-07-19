В Туапсинском районе 12 детей отравились после купания в Черном море

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роспотребнадзор установит источник кишечной инфекции у 12 детей, отравившихся в Туапсе. В день отравления они купались в море несмотря на запрет

В Шепси 12 детей и их тренера госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Тошнота и высокая температура появились у них после купания в Черном море. 

Группа из 21 подростка и их тренера 10 июля приехала на базу отдыха «Парус». 16 июля они отправились на пляж, хотя в тот день действовал запрет на купание из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В ночь на 17 июля дети почувствовали недомогание и обратились к врачам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Краснодарского края.

Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное. В Роспотребнадзоре сказали, что отобраны пробы продуктов и питьевой воды. Взяты смывы с объектов внешней среды, отобран материал от людей. По данным ведомства, водные рекреации Шепси не попали в зону подтоплений в Туапсе. 

Также проверку начали в краевой прокуратуре. Там дадут оценку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха. 

Ранее Юга.ру писали, что в аквапарке Анапы 15 человек отравились хлором. Концентрация вещества в воде увеличилась из-за технического сбоя.

Дети Отравления Прокуратура Роспотребнадзор Следственный комитет Туапсинский район

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