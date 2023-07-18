В Ставропольском крае поступили в оборот новые 100-рублевые купюры

В Ставропольском крае входят в оборот новые банкноты номиналом 100 рублей. Первую партию купюр уже отправили в банки, а значит, что жители края могут получить банкноты со дня на день при наличных расчетах. Об этом Юга.ру рассказали в пресс-службе Южного ГУ Банка России по Ставрополью.

Там добавили, что новые купюры будут находиться в обращении вместе со старыми. Модернизированные банкноты будут постепенно заменять ветхие деньги старого образца.

Напомним, банкнота выполнена в оливково-оранжевом цвете и содержит QR-код. Он ведет на страницу Банка РФ с описанием защитных признаков купюр.

На лицевой стороне новой банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а слева вверху расположен герб России. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Cолдату. В верхней правой части банкноты находится надпись «2022» — год выпуска.