В Ставропольском крае поступили в оборот новые 100-рублевые купюры
В банки Ставрополья отправили первую партию обновленных 100-рублевых купюр
В Ставропольском крае входят в оборот новые банкноты номиналом 100 рублей. Первую партию купюр уже отправили в банки, а значит, что жители края могут получить банкноты со дня на день при наличных расчетах. Об этом Юга.ру рассказали в пресс-службе Южного ГУ Банка России по Ставрополью.
Там добавили, что новые купюры будут находиться в обращении вместе со старыми. Модернизированные банкноты будут постепенно заменять ветхие деньги старого образца.
Напомним, банкнота выполнена в оливково-оранжевом цвете и содержит QR-код. Он ведет на страницу Банка РФ с описанием защитных признаков купюр.
На лицевой стороне новой банкноты изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а слева вверху расположен герб России. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Cолдату. В верхней правой части банкноты находится надпись «2022» — год выпуска.
Как писали Юга.ру, новые 100-рублевые купюры поступили в Краснодарский край 16 июня. В ЦБ отметили, что банкноты имеют яркий и современный дизайн, а также усиленный комплекс защиты от подделки.
Также в оборот на территории края уже поступили новые 5 и 10- рублевые купюры. Вернуть банкноты решили в связи с тем, что их выпуск обходится дешевле монет. Кроме того, металлические деньги постоянно «застревают» в обороте.