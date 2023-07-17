В Краснодаре загорелся грузовик
Днем 17 июля в Краснодаре на улице Лузана загорелся грузовик
Возгорание произошло около 11:47 на улице Лузана. По прибытии пожарные установили, что горит прицеп грузового автомобиля. Площадь огня составила 40 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Во время пожара никто не пострадал, водителя в автомобиле не было. Пожар тушили семь спасателей.
Как писали Юга.ру, несколько дней назад произошел пожар в мебельном цехе Абинска. Огонь охватил 250 кв. метров.
13 июля, 13:45«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа