В Абинске загорелся мебельный цех
Вечером 13 июля в Абинске начался пожар в мебельном цехе
Пожар начался около 21:30 на улице Вокзальной. Загорелся ангар мебельного цеха. Площадь пожара составила 250 кв. метров.
Огонь удалось потушить около 1:20. На месте работали 26 пожарных. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре загорелось торговое здание в районе Ростовского шоссе.
Вчера, 13:45«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа