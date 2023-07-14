В Абинске загорелся мебельный цех

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео Nik, «ДТП Абинск», t.me/dtp_abinsk
    © Кадр из видео Nik, «ДТП Абинск», t.me/dtp_abinsk

Вечером 13 июля в Абинске начался пожар в мебельном цехе

Пожар начался около 21:30 на улице Вокзальной. Загорелся ангар мебельного цеха. Площадь пожара составила 250 кв. метров.

Огонь удалось потушить около 1:20. На месте работали 26 пожарных. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре загорелось торговое здание в районе Ростовского шоссе. 

Абинский район Пожары

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В Абинске загорелся мебельный цех
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