В Абинске загорелся мебельный цех

Вечером 13 июля в Абинске начался пожар в мебельном цехе

Пожар начался около 21:30 на улице Вокзальной. Загорелся ангар мебельного цеха. Площадь пожара составила 250 кв. метров.

Огонь удалось потушить около 1:20. На месте работали 26 пожарных. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.