В Краснодаре обещают дожди и переменную облачность

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Синоптики прогнозируют редкие дожди и облачность 17 и 18 июля

В Краснодаре гидрометцентр прогнозирует кратковременный дождь, западный ветер от 4 до 9 м/с. Ночью похолодает не ниже 15°C, днем потеплеет не выше 29°C. 

В Краснодарском крае обещают переменную облачность с дождем, грозами. На юге края ожидаются сильные дожди. Будет дуть западный ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью похолодает до 15°C, днем воздух прогреется до 29°C. 

19 июня также ожидают переменную облачность с грозами и сильным дождем. Юго-западный и западный ветер 5-10 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Ночью температура не упадет ниже 18°C, днем поднимется не выше 31°C.

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