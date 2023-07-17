В Краснодаре обещают дожди и переменную облачность

В Краснодаре гидрометцентр прогнозирует кратковременный дождь, западный ветер от 4 до 9 м/с. Ночью похолодает не ниже 15°C, днем потеплеет не выше 29°C.

В Краснодарском крае обещают переменную облачность с дождем, грозами. На юге края ожидаются сильные дожди. Будет дуть западный ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью похолодает до 15°C, днем воздух прогреется до 29°C.

19 июня также ожидают переменную облачность с грозами и сильным дождем. Юго-западный и западный ветер 5-10 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Ночью температура не упадет ниже 18°C, днем поднимется не выше 31°C.