В Туапсинском районе из зоны затопления эвакуировали 110 человек. О подъеме уровня воды в реках предупредили жителей Горячего Ключа

В воде оказались 72 дома в Туапсинской районе, людей эвакуировали. В Горячеключевском районе начала подниматься вода в Псекупсе

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что из зоны затопления эвакуировали 110 человек. Люди находятся в пунктах временного размещения. В пресс-службе администрации района сказали, что из берегов вышла река Нечепсухо в районе села Подхребтового, поднялся уровень воды в Псебе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю добавили, что в Новомихайловском затопило 72 двора, в 32 дома зашла вода. Сотрудник МЧС спасли 48 человек, среди которых 20 детей. К ликвидации затопления привлекли более 150 человек и 42 единицы техники.