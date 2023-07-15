В Туапсинском районе из зоны затопления эвакуировали 110 человек. О подъеме уровня воды в реках предупредили жителей Горячего Ключа

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края
    © Фото пресс-службы ГУ МЧС Краснодарского края

В воде оказались 72 дома в Туапсинской районе, людей эвакуировали. В Горячеключевском районе начала подниматься вода в Псекупсе

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что из зоны затопления эвакуировали 110 человек. Люди находятся в пунктах временного размещения. В пресс-службе администрации района сказали, что из берегов вышла река Нечепсухо в районе села Подхребтового, поднялся уровень воды в Псебе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю  добавили, что в Новомихайловском затопило 72 двора, в 32 дома зашла вода. Сотрудник МЧС спасли 48 человек, среди которых 20 детей. К ликвидации затопления привлекли более 150 человек и 42 единицы техники.

В соцсетях жители Горячего Ключа сообщили, что прозвучали сирены. Население предупредили о возможном поднятии уровня воды в реке.

Также о сильных ливнях предупредили жителей Сочи. Также на участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей. Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды. 

Как писали Юга.ру, с утра 15 июля сильные дожди идут в Туапсинском районе. У берегов Новомихайловского заметили смерч. Также в селе сильным потоком воды смыло пешеходный мост.

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В Туапсинском районе из зоны затопления эвакуировали 110 человек. О подъеме уровня воды в реках предупредили жителей Горячего Ключа
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