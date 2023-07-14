На выходных в Краснодарском крае снова прогнозируют дожди

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики предупредили жителей Краснодарского края о дождях 15-16 июля

В краснодарском гидрометцентре рассказали, что 15-16 июля территория Кубани будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления. Это значит, что погода будет теплой и ветреной. Но из-за удаленных фронтальных разделов местами пройдут дожди. 

На выходных будет переменная облачность, в некоторых районах ожидаются грозы. Температура воздуха 15-16 июля составит 25-30 °С, в том числе и на Черноморском побережье. Ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, в воскресенье стихнет до 12-14 м/с. 

В Краснодаре в субботу пройдет дождь и будет 28 °С. В воскресенье без осадков и переменная облачность. 

Как писали Юга.ру, в прошлые выходные Краснодарский край обрушились сильные дожди. В Сочи потоком воды смыло 10 автомобилей, а в Сириусе эвакуировали людей. 

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На выходных в Краснодарском крае снова прогнозируют дожди
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