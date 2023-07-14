В Краснодаре отловом и чипированием животных временно займется предприниматель. Город разорвал контракт с подрядчиком и ищет нового
Мэрия Краснодара досрочно расторгла контракт с компанией, стерилизующей собак
Власти Краснодара расторгли контракт с ростовской компанией ООО «Светоч». Она занималась отловом, стерилизацией и чипированием уличных собак.
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В пресс-службе администрации рассказали Юга.ру, что причиной стало ненадлежащее исполнение обязанностей. Ведется претензионная работа.
Пока мэрия не заключит договор с новой компанией, заниматься собаками будет индивидуальный предприниматель. Контракт с ним действует с 5 июля.
Ранее Юга.ру писали, что с ООО «Светоч» заключили контракт на 13,4 млн рублей. Он действовал до 30 ноября 2023 года.
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