В Краснодаре отловом и чипированием животных временно займется предприниматель. Город разорвал контракт с подрядчиком и ищет нового

Власти Краснодара расторгли контракт с ростовской компанией ООО «Светоч». Она занималась отловом, стерилизацией и чипированием уличных собак.

В пресс-службе администрации рассказали Юга.ру, что причиной стало ненадлежащее исполнение обязанностей. Ведется претензионная работа.

Пока мэрия не заключит договор с новой компанией, заниматься собаками будет индивидуальный предприниматель. Контракт с ним действует с 5 июля.

Ранее Юга.ру писали, что с ООО «Светоч» заключили контракт на 13,4 млн рублей. Он действовал до 30 ноября 2023 года.