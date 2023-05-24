Краснодарский край стал лидером среди регионов России по развитию кемпингов

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Эксперты составили топ-10 регионов по кемпинговому бизнесу. Список возглавил Краснодарский край

Проект «Контур.Фокус» составил рейтинг регионов РФ с самым активным развитием бизнеса в сфере кемпинга. В список вошли 10 субъектов, возглавил его Краснодарский край, сообщил «ТАСС».

По данным исследования, на Кубани зарегистрированы 82 организации, занимающиеся кемпингами и домами на колесах. Затем в списке идут Москва и Башкортостан. 

Отмечается, что есть регионы, в которых кемпингов нет совсем. К таким относятся Чечня, Амурская и Костромская области. В 2021 году там были зарегистрированы единичные компании, а в 2023 не осталось ни одной.

Эксперт «Контур.Фокус» Антон Яковлев объяснил, что сейчас кемпинги стали хорошей альтернативой отелям на фоне снижения покупательской способности. Также, по его словам, интерес к такому виду отдыха подогревает законодательство. Например, в Свердловской области, в связи с высокой пожароопасной обстановкой, стоянка в лесу теперь разрешена только на территории кемпингов.

Юга.ру рассказывали, что в 2022 году в Сочи начали набирать популярность глэмпинги. Так называются гибриды отелей с удобствами и палаточного лагеря в дикой природе. Самый дешевый четырехместный глэмпинг в Красной Поляне год назад стоил 10 тыс. рублей в сутки.

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