В Ростовской области хотят сделать первый в Европе кенгуру-глэмпинг

Ростовская область

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Еще туда хотят привезти лемуров и фламинго

В парке птиц «Малинки» в Ростовской области планируют открыть кенгуру-глэмпинг. На территории будут свободно перемещаться 50 животных, сообщил Donnews.

В парке отметили, что это будет первый кенгуру-глэмпинг в России и Европе. Дату открытия не уточнили.

Также на территории глэмпинга планируют построить пристани. Сообщается, что еще в парк хотят привезти лемуров и фламинго. Увидеть животных можно будет уже весной. 

Как писали Юга.ру, большим спросом пользуются глэмпинги в Сочи. Самый дешевый четырехместный номер в поселке Красная Поляна стоит около 10 тыс. рублей. 

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