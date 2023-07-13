В Краснодаре пройдут лекции о психологии Карла Юнга, тайнах русской истории и стыде

В субботу в арт-пространстве «Маяк» в 17:30 начнется встреча «Карл Юнг и его вклад в психологию». Программа: что мы знаем про Карла Густава Юнга; где заканчивается Фрейд и начинается Юнг; главные научные труды ученого; за что мы благодарны именно Юнгу; что такое архетипы по Юнгу; юнгианский тест. Стоимость 500 рублей. Купить билеты можно по ссылке.

В этот же день в арт-салоне «Аврора» в 18:00 стартует лекция искусствоведа Марины Тевзадзе «Тайны русской истории». Она расскажет о доисторической Руси и странных обычаях древних ариев, империи Святослава, магии и масонах, затронет время Иоанна Грозного и христианство на Руси, попробует разобраться, кем был Петр I. Стоимость 1000 рублей, запись по телефону +7 (918) 482-01-40.

В воскресенье в 16:00 пройдет лекция «Вина и стыд». Программа: чувство вины ложное и настоящее; вина перед родителями и детьми; экзистенциальная вина; стыд и неполноценность; как стыд трансформировать в достоинство. Стоимость 1000 рублей. Купить билеты можно по ссылке.

Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100, салон «Аврора» на улице Офицерской, 36.

Как писали Юга.ру, 19 июля в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «Жизнь взаймы». В основе драмы Сидни Поллака 1977 года лежит одноименный роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Главные роли в фильме исполнили Аль Пачино и Марта Келлер.