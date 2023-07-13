Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Жизнь взаймы»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Жизнь взаймы», 1977 год © Скриншот видео с YouTube-канала «HD Retro Trailers»
    Кадр из трейлера к фильму «Жизнь взаймы», 1977 год © Скриншот видео с YouTube-канала «HD Retro Trailers»

19 июля в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «Жизнь взаймы»

В основе драмы Сидни Поллака 1977 года лежит одноименный роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Главные роли в фильме исполнили Аль Пачино и Марта Келлер.

Гонщик «Формулы 1» Бобби Дирфилд приезжает в санаторий для страдающих туберкулёзом, чтобы проведать старого друга. Там он знакомится с больной девушкой по имени Лилиан. Она находится в терминальной стадии, шансов на излечение мало. Лилиан хочет насладиться последними месяцами жизни, а не ждать смерти в четырех стенах. Она просит Бобби забрать её — и герой соглашается.

После показа практикующий психолог Юлия Аврамиди обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

В краснодарском баре «Винодер» 14 июля состоится вечер джаза. Под аккомпанемент саксофона гости смогут перенестись в атмосферу ночного Манхеттена и послушать рассказы о жизни и любви Вуди Аллена.

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