Певица МакSим объяснила срыв концерта в Сочи. Артистка находится на лечении в клинике

МакSим рассказала, что произошло на концерте в Сочи 18 марта, певица призналась, что лечится от алкогольной зависимости

13 июля МакSим рассказала о том, что произошло в Сочи 18 марта. Напомним, концерт завершился внезапно из-за плохого самочувствия артистки.

Певица выложила в соцсетях видео, на котором призналась, что до начала выступления в Сочи ей было плохо и она даже находилась под капельницей. Перед выходом на сцену она решила выпить, потому что посчитала, что алкоголь поможет отработать концерт. Артистка рассказала о прохождении лечения, сейчас МакSим находится в клинике.

«Я пришла к тому, что это — зависимость, осознала это, приняла, решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время, меня поддерживают мои музыканты, сегодня они тоже со мной здесь», — рассказала певица в ролике, сидя рядом с коллегами-музыкантами.

Исполнительницу хитов «Отпускаю» и «Ветром стать» ввели в искусственную кому из-за коронавируса летом 2021 года. Максим вернулась к выступлениям уже зимой, а в 2022-м анонсировала тур «Я буду жить».

Как ранее писали Юга.ру, во время концерта в Краснодаре 14 марта на сцену к певице поднялся губернатор Кубани Кондратьев и сказал, что Максим знает, что такое побеждать.

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