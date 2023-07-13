В Краснодаре из-за неисправности на линии временно изменили схему движения четырех трамвайных маршрутов

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре 13 июля несколько трамваев на время запустили по другим маршрутам

Трамваи № 5, 8, 15, 22 временно перенаправляли по улице Коммунаров от Одесской по направлению к Путевой из-за неисправности на линии. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Транспорт курсировал от остановки Кооперативный рынок к улице Индустриальной. Трамвай №2 следовал от Индустриальной на Славянскую.

Поломку устранили около 11:20. Все трамваи пустили по обычным маршрутам.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжается реконструкция узла на улице Московской. Из-за этого некоторые трамваи временно курсируют по другим маршрутам. Об изменениях в расписании можно прочитать здесь.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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