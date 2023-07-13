В Краснодаре из-за неисправности на линии временно изменили схему движения четырех трамвайных маршрутов
В Краснодаре 13 июля несколько трамваев на время запустили по другим маршрутам
Трамваи № 5, 8, 15, 22 временно перенаправляли по улице Коммунаров от Одесской по направлению к Путевой из-за неисправности на линии. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».
Транспорт курсировал от остановки Кооперативный рынок к улице Индустриальной. Трамвай №2 следовал от Индустриальной на Славянскую.
Поломку устранили около 11:20. Все трамваи пустили по обычным маршрутам.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжается реконструкция узла на улице Московской. Из-за этого некоторые трамваи временно курсируют по другим маршрутам. Об изменениях в расписании можно прочитать здесь.
Сегодня, 13:45«Горе обычного человека — не горе»
Как в Краснодаре восстанавливают дом, разрушенный взрывом газа
Сегодня, 09:55В Туапсинском районе СК возбудил уголовное дело о пропаже четырех человек во время наводнения
В муниципалитете продолжает действовать режим ЧС