Клиенты сети аптек «Апрель» в Краснодарском крае смогут бесплатно консультироваться онлайн с врачами СберЗдоровья

При покупке или продлении подписки «Апрель» жители Краснодарского края получают безлимитное число онлайн-консультаций с врачами СберЗдоровья на срок подписки бесплатно

Купить или продлить подписку «Апрель» можно на 3, 6 или 12 месяцев. Консультации на сервисе СберЗдоровья будут доступны по промокоду, который выдаётся сразу после покупки или продлении подписки. Период действия промокода равен сроку самой подписки. Активировать его можно на сайте или в приложении СберЗдоровья.

Проконсультироваться онлайн по промокоду можно с терапевтом, кардиологом, педиатром, гинекологом и урологом — по данным СберЗдоровья, эти врачи входят в топ-10 самых востребованных для удаленных консультаций. Специалисты могут дать второе мнение по уже поставленному диагнозу, помочь с расшифровкой анализов или снимков, дать пояснения по выписанным рецептам на препараты и рекомендовать скорректировать назначенное лечение, что избавит от необходимости повторных очных визитов и ненужных анализов и обследований.

«Апрель» — первый аптечный дискаунтер России, обслуживающий более 700 тыс. покупателей в день. Фармацевтическая сеть удерживает низкие цены и делает наиболее выгодные предложения своим постоянным покупателям. Благодаря системе «Аптечный клуб» они могут приобретать лекарства по выгодной стоимости при оплате периода по карте программы лояльности. Такая программа успешно работает в 6,5 тыс. аптеках федеральной сети.

СберЗдоровье — медицинский онлайн-сервис, на котором представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, онлайн-консультации, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неифекционными заболеваниями, корпоративное медицинское обслуживание компаний. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 7 тыс. частных клиник. СберЗдоровье растет ежегодно — в 2022 году врачи сервиса оказали более 2 млн онлайн-консультаций и услуг.