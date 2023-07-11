Олег Дерипаска выиграл суд по иску о защите чести и достоинства к Марии Певчих*

Московский суд удовлетворил иск Дерипаски к Певчих*. Она должна будет опубликовать опровержение

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Олега Дерипаски к Марии Певчих*. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Мельникова.

Адвокат рассказал, что изначально они требовали установить судебный штраф в размере 50 тыс. руб. в день за неисполнение решения суда. Но суд решил установить штраф в размере 5 тыс. рублей в день. Также всю публикацию Певчих* признали недействительной и обязали опубликовать опровержение.

«Мы удовлетворены решением, намерены и дальше привлекать к ответственности тех лиц, которые распространяют недостоверные сведения»,— сказал Алексей Мельников.

Напомним, Олег Дерипаска направил иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих* в марте 2023 года. Промышленник выдвинул требование опровергнуть информацию о его участии в залоговых аукционах. Ранее Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова.

* Мария Певчих признана Минюстом иностранным агентом