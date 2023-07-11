В Краснодаре на улице Московской встали трамваи
В Краснодаре остановлено движение трамваев № 5, 8, 15 и 22 по улице Московской от Солнечной к Петра Метальникова
Причиной стало отключение электроэнергии. Движение транспорта временно организовано через улицу Колхозную.
На карте видно, что в районе АО «Тандер» и «Табриса» образовалась большая пробка из трамваев.
В 10:48 в КТТУ сообщили, что движение транспорта восстановили, простой составил 53 минуты.
Обновлено. В 11:10 в КТТУ сообщили, что движение трамваев снова остановлено.
Как писали Юга.ру, 9 июля на улице Тургенева в Краснодаре провалилась дорога. Из-за ремонта участка полотна изменили схему движения общественного транспорта.
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