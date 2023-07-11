В Краснодаре на улице Московской встали трамваи

Краснодарский край

Распечатать

  • Трамвай на улице Московской © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Трамвай на улице Московской © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре остановлено движение трамваев № 5, 8, 15 и 22 по улице Московской от Солнечной к Петра Метальникова

Причиной стало отключение электроэнергии. Движение транспорта временно организовано через улицу Колхозную.

На карте видно, что в районе АО «Тандер» и «Табриса» образовалась большая пробка из трамваев. 

В 10:48 в КТТУ сообщили, что движение транспорта восстановили, простой составил 53 минуты.

Обновлено. В 11:10 в КТТУ сообщили, что движение трамваев снова остановлено.

  • © Скриншот с Яндекс карты
    © Скриншот с Яндекс карты

Как писали Юга.ру, 9 июля на улице Тургенева в Краснодаре провалилась дорога. Из-за ремонта участка полотна изменили схему движения общественного транспорта. 

Краснодар Трамвай Транспорт Энергетика

Новости

В Краснодаре на улице Московской встали трамваи
В Лазаревском районе Сочи выпал град. В море у берегов Туапсе фиксируют смерчи
Убийство замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара: собрали все, что известно
Пробок почти нет. Рассказываем о ситуации на дорогах к морю в Краснодарском крае утром 11 июля
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии
Краснодарцев приглашают послушать джаз и юмористические рассказы Вуди Аллена

Лента новостей

«Была распродажа, он и взял»
Вчера, 13:42
«Была распродажа, он и взял»
Кто и зачем хранит у себя во дворе в Краснодаре настоящий самолет
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии
Вчера, 21:37
В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии
Меценаты Краснодара
Вчера, 16:15
Меценаты Краснодара
Какие бизнесмены помогают городу и краю и что они делают

Реклама на сайте