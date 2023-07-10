На улице Тургенева в Краснодаре провалилась дорога. Рассказываем, как ходит общественный транспорт

Краснодарский край

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  • © Фото администрации Краснодара https://t.me/krdru/28017
    © Фото администрации Краснодара https://t.me/krdru/28017

Из-за ремонта участка дороги на улице Тургенева в Краснодаре изменили схему движения общественного транспорта

На улице Тургенева в Краснодаре 9 июля прорвало канализационный коллектор. В результате подмыло участок дороги и полотно провалилось, образовалась большая яма.

В мэрии города рассказали, что схему движения нескольких маршрутов общественного транспорта изменили на время ремонта. Транспорт сейчас не может двигаться в сторону улицы Дзержинского.

Работу маршрута №2 временно приостановили.

Автобусы № 4, 32, 36, 39, 40, 42, 67, 105а, 106а, 163а, 183а объезжают участок ремонта по улице Дальней до Рашпилевской, затем едут до кольца по Дзержинского и далее по своим маршрутам.

Автобусы № 2, 9 и 55 от улицы Атарбекова следуют по Дальней, Рашпилевской, Дзержинского и далее по маршрутам.

Также временно изменили схему движения троллейбусов № 10 и 21. Троллейбусы №10 будут курсировать от автовокзала «Южный» до Бальнеолечебницы. Троллейбусы № 21 — от Троллейбусного депо № 1 до Домбайской.

Как ранее писали Юга.ру, неделя в Краснодарском крае начнётся с кратковременных дождей и гроз. В отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Подробнее о погоде здесь.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Погода Ремонт дорог

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