В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты The Beatles

Краснодарский край

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  • Cinema and Game Music Orchestra © Скриншот видео с YouTube-канала «Neoclassica»
    Cinema and Game Music Orchestra © Скриншот видео с YouTube-канала «Neoclassica»

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко 24 июля выступит струнный симфонический оркестр Cinema and Game Music Orchestra (CAGMO)

Музыканты исполнят Let It Be, Yellow Submarine, Yesterday и другие хиты легендарной ливерпульской четверки в авторской, экспериментальной обработке.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 1300 до 3500 рублей, купить можно по ссылке.

Cinema and Game Music Orchestra — это расширенный симфонический состав для реализации специальных проектов в области кино и игровой музыки. Основан в 2014 году и с тех пор регулярно гастролирует по стране.

Как писали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» 17 июля состоится концерт проекта Sati Ethnica. Зрителей ждет симбиоз древних санскритских мантр и этнических мотивов.

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