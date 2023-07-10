В парке Краснодар пройдет этнический концерт-медитация

Это уникальный проект Сати Казановой, который певица создала совместно с музыкантами Ильдаром Гиридари и Ивайло Благоевым. Зрителей ждет симбиоз древних санскритских мантр и этнических мотивов.

По словам организаторов, выступления Sati Ethnica — это не концерт в обычном понимании, иммерсивное взаимодействие со зрителем и глубоко трансформирующая практика.

Начало в 19:00. Билеты доступны по ссылке, стоимость 1000-4000 рублей.

Сати Казанова — российская певица кабардинского происхождения. Бывшая участница женской поп-группы «Фабрика».