В парке Краснодар пройдет этнический концерт-медитация

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео с YouTube-канала SATI ETHNICA
    © Скриншот видео с YouTube-канала SATI ETHNICA

В амфитеатре парка «Краснодар» 17 июля состоится концерт проекта Sati Ethnica

Это уникальный проект Сати Казановой, который певица создала совместно с музыкантами Ильдаром Гиридари и Ивайло Благоевым. Зрителей ждет симбиоз древних санскритских мантр и этнических мотивов.

По словам организаторов, выступления Sati Ethnica — это не концерт в обычном понимании, иммерсивное взаимодействие со зрителем и глубоко трансформирующая практика.

Начало в 19:00. Билеты доступны по ссылке, стоимость 1000-4000 рублей.

Сати Казанова — российская певица кабардинского происхождения. Бывшая участница женской поп-группы «Фабрика».

Как писали Юга.ру, в Центральном концертном зале Краснодара 1 августа покажут гастрольный спектакль «Двое и море». Это фантазия на тему пьесы Эмилио Карбальидо. Образы героев воплотили главные актеры знаменитого комедийного сериала «Саша+Маша» Георгий Дронов и Елена Бирюкова.

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