В парке Краснодар пройдет этнический концерт-медитация
В амфитеатре парка «Краснодар» 17 июля состоится концерт проекта Sati Ethnica
Это уникальный проект Сати Казановой, который певица создала совместно с музыкантами Ильдаром Гиридари и Ивайло Благоевым. Зрителей ждет симбиоз древних санскритских мантр и этнических мотивов.
По словам организаторов, выступления Sati Ethnica — это не концерт в обычном понимании, иммерсивное взаимодействие со зрителем и глубоко трансформирующая практика.
Начало в 19:00. Билеты доступны по ссылке, стоимость 1000-4000 рублей.
Сати Казанова — российская певица кабардинского происхождения. Бывшая участница женской поп-группы «Фабрика».
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