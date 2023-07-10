Краснодарцев приглашают послушать джаз и юмористические рассказы Вуди Аллена

Под аккомпанемент саксофона гости смогут перенестись в атмосферу ночного Манхеттена и послушать юмористические, трогательные и даже суровые рассказы о жизни и любви, написанные знаменитым американским режиссером Вуди Алленом.

Начало в 21:00. Стоимость билета 1500 рублей, в него входят бокал напитка на выбор, несколько брускетт и программа вечера. Запись по телефону +7 (900) 177-79-99. Бар «Винодер» находится по адресу улица Кубанская Набережная, 39/2.

Как писали Юга.ру, в ДК Железнодорожников в Краснодаре 4 августа состоится показ гастрольного мюзикла «Призрак Оперы». В основе постановки лежит знаменитый одноименный готический роман французского писателя Гастона Леру, вышедший в 1909—1910 годах.