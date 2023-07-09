В Краснодаре покажут музыкальный спектакль «Призрак Оперы»

Краснодарский край

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  • Дворец культуры железнодорожников © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дворец культуры железнодорожников © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ДК Железнодорожников в Краснодаре 4 августа состоится показ гастрольного мюзикла «Призрак Оперы»

В основе постановки лежит знаменитый одноименный готический роман французского писателя Гастона Леру, вышедший в 1909—1910 годах. На создание произведения автора вдохновил только что построенный театр оперы в Париже, который до сих пор является одним из самых известных в мире.

В центре сюжета — молодая хористка Кристина Даэ, в которую влюблен виконт Рауль де Шаньи. В театре, где работает девушка, обитает загадочный человек в маске, который своим прекрасным голосом увлекает героиню в свое логово. Кристина в ужасе умоляет перед заточением, которым станет для неё брак с Призраком, дать ей шанс увидеть свет в последний раз.

Начало спектакля в 20:00. Стоимость билетов 1200-5000, купить можно по ссылке. ДК Железнодорожников находится по адресу улица Привокзальная, 1.

Как писали Юга.ру, 9 июля культурном пространстве «Маяк» пройдет лекция Марии Резец «Мемы. Как смешные картинки стали частью культуры». Начало в 16:00. Стоимость билетов 500 рублей.

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В Краснодаре покажут музыкальный спектакль «Призрак Оперы»

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