В Краснодаре покажут спектакль «Двое и море» с актерами сериала «Саша+Маша»

Это фантазия на тему пьесы Эмилио Карбальидо, крупнейшего мексиканского драматурга второй половины 20 века, получившего мировое признание. В ней рассказывается о переплетение судеб двух заблудившихся в жизни и обстоятельствах людей. По воле случая они встречаются и сразу вступают в жесткий конфликт друг с другом.

Образы героев воплотили главные актеры знаменитого комедийного сериала «Саша+Маша» Георгий Дронов и Елена Бирюкова, который выходил на телеканала ТНТ с 20 сентября 2003 по 20 ноября 2005 года.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1500-6500 рублей, купить можно по ссылке. Центральный концертный зал находится по адресу улица Красная, 5.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 июля откроется выставка мрачного сюрреализма «Через призму боли» Руслана Станчула.