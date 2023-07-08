В Краснодаре покажут спектакль «Двое и море» с актерами сериала «Саша+Маша»
В Центральном концертном зале Краснодара 1 августа покажут гастрольный спектакль «Двое и море»
Это фантазия на тему пьесы Эмилио Карбальидо, крупнейшего мексиканского драматурга второй половины 20 века, получившего мировое признание. В ней рассказывается о переплетение судеб двух заблудившихся в жизни и обстоятельствах людей. По воле случая они встречаются и сразу вступают в жесткий конфликт друг с другом.
Образы героев воплотили главные актеры знаменитого комедийного сериала «Саша+Маша» Георгий Дронов и Елена Бирюкова, который выходил на телеканала ТНТ с 20 сентября 2003 по 20 ноября 2005 года.
Начало в 19:00. Стоимость билетов 1500-6500 рублей, купить можно по ссылке. Центральный концертный зал находится по адресу улица Красная, 5.
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