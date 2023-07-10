Синоптики обещают ливни с грозой в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 10-11 июля

Неделя начнётся с кратковременных дождей и гроз. В отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 24-29 °С, в горах ночью 11-16 °С, днем 15-20°С, на Черноморском побережье ночью 19-24 °С, днем 23-28°С.

Температура морской воды в Сочи и Геленджике 27 °С, в Туапсе, Анапе, Ейске и Новороссийске 26 °С, в Темрюке и Приморско-Ахтарске 25 °С.

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