В Анапе запретили купаться в море

Краснодарский край

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  • Центральный пляж Анапы © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Центральный пляж Анапы © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На пляжах Анапы 8 июля запретили купаться в связи со штормом и сильным течением от берега

Администрация Анапы ввела запрет на купание в море 8 июля. Как сообщает пресс-служба мэрии города-курорта, это связано со штормом и сопутствующим ему сильным донным течением от берега. «Отдыхая на пляже, не выпускайте из виду детей и пожилых людей», говорится в сообщении. Ожидается, что снова купаться в море можно будет уже завтра, 9 июля.

Вчера стало известно о том, что в Анапе и некоторых других морских курортах Краснодарского края уже забронировано почти 100% мест на июль.

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