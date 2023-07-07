В отелях Сочи, Геленджика и Анапы почти не осталось свободных номеров

Туристы забронировали почти все номера на июль в черноморских городах. Свободные места еще есть на август и сентябрь

Средства размещения в Сочи, Анапе и Геленджике почти полностью заполнены. На август свободные места еще есть, а вот в июле забронировать номер получится вряд ли.

Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил ТАСС, что в Анапе отели заполнены почти на 100%. По его словам, прирост туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил всего 5-8%.

В Геленджике заполняемость средств размещения составляет 87% в июле и 81% в августе. На сентябрь забронировали уже 68,5% номеров, пишет «Коммерсантъ-Кубань». В июне город посетили 1,1 млн туристов. Рост к уровню прошлого года составляет 105%.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали Юга.ру, что средняя загрузка средств размещения в городе составляет 86,3 %. На сегодняшний день на территории города Сочи единовременно пребывает порядка 184 тысяч человек.

Ранее Юга.ру показывали обстановку на пляжах Черноморского побережья. В Анапе туристы кормили дельфинов рыбой, а в Геленджикепоказывали ярко-голубое море Голубой Бездны.

Но синоптики предупредили, что курортный сезон может приостановиться на несколько дней. На Кубань надвигается непогода. На Черноморском побережье 8-9 июля будет бушевать циклон и пройдут мощные дожди.