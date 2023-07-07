Во всех городах Краснодарского края заработает система распознавания лиц. На это потратят 1,5 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

До конца 2023 года в Краснодарском крае заработает централизованная система видеоконтроля и видеоаналитики

В пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что до конца года в регионе начнет работать централизованная система видеоконтроля и видеоаналитики. В нее интегрируют базу данных правоохранительных органов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что в первую очередь оснастят объекты транспортной инфраструктуры и места массового пребывания людей на курортах. Из краевого бюджета на это выделили 1,5 млрд рублей.

Отметим, подобная система уже работает в Анапе. В городе функционируют 650 камер, которые распознают лица и предметы. 

Ранее Юга.ру писали, что с 2018 года в Краснодарском крае действует система распознавания лиц «Маска». В краевой столице по системе было установлено 30 комплексов, в 2022 году обещали установить еще 28. 

Также власти планировали запустить систему распознавания лиц Findface. Она показала хорошие результаты в Анапе. Создание комплекса хотели завершить к концу 2023 года.

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